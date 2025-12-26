هل كان القرار عاطفيا أم استراتيجيا؟.. لوكا زيدان يكشف سر انضمامه للجزائر وموقف والده

قال لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، إن جده شجعه على قرار اللعب لمنتخب الجزائر وتغيير الولاء الرياضي بعدما مثل منتخبات الفئات السنية الفرنسية.

وأرجع حارس المرمى زيدان، الذي قرر اللعب للمنتخب الجزائري في سبتمبر الماضي وخاض مباراته الدولية الأولي في أكتوبر، قراره إلى أنه يمتلك “ثقافة جزائرية” موضحا دور جده إسماعيل في اتخاذ هذه الخطوة.

وأصبح زيدان الحارس الأساسي للمنتخب الجزائري الذي ينافس في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، وشارك صاحب الـ27 عاما أساسيا في المباراة التي تغلب فيها “محاربو الصحراء” على السودان بثلاثية نظيفة اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في المسابقة القارية، في مواجهة شهدت حضور الأسطورة زيدان لمتابعة نجله.

وأبلغ لوكا زيدان شبكة “بي إن سبورتس” في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء “عندما أفكر في الجزائر أتذكر جدي. منذ الصغر ولدينا هذه الثقافة الجزائرية في العائلة.. تحدثت معه قبل أن ألعب للمنتخب وكان في غاية السعادة بهذه الخطوة. في كل مرة أتلقى فيها الاستدعاء الدولي يتصل بي ويقول إنني اتخذت قرارا رائعا وأنه فخور بي”.

وكشف لوكا زيدان أن رد فعل عائلته على هذا القرار ساعده كثيرا على التأقلم سريعا في خطوته الجديدة، مؤكدا دعم والده له.

وقال “دعمني والدي. قال لي ‘انتبه، هذا اختيارك، أنا أستطيع أن أعطيك النصائح، لكن في النهاية القرار الأخير ستتخذه أنت”.

وأضاف “منذ تواصل المدرب ورئيس الاتحاد الجزائري معي كان الأمر واضحا لي أن أذهب وأمثل بلدي. بعد ذلك تحدثت بالطبع مع عائلتي وكانوا جميعا سعداء من أجلي”.

وسبق أن شارك لوكا زيدان حارس مرمى غرناطة في مباراة الجزائر ضد أوغندا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في 14 أكتوبر الماضي، وقبلها جلس بديلا أمام الصومال.

بدأ لوكا زيدان مسيرته في أكاديمية ريال مدريد، حيث تدرج بين فرق الشباب والناشئين في النادي، وتدرب فقط مع الفريق الأول قبل أن يتنقل بين أندية إسبانية أخرى، وهي راسينغ سانتاندير ورايو فاييكانو وإيبار، وأخيرا غرناطة.

