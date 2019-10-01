العازفون يعلنون الثورة ضد الفنانين ويرفعون شعار: (امشي غني براك).!

دخل عدد كبير من العازفين الموسيقيين بنادي مركز جنوب الثقافي بالخرطوم في حالة إضراب عن العمل خلف الفنانين بحجة عدم تناسب الأجور مع المطربين، وقالوا نحن لدينا القدح المعلى في تقديم الفنان للجمهور بصورة أكثر جاذبية حتى يتحقق له القبول ومن ثم الجماهيرية العريضة لذا يجب أن تتقاسم الأوركسترا القيمة النقدية للحفل مع الفنان بالتساوي فيما انتقد أحد الفنانين بالمركز ذلك المسلك الذي وصفه بالغريب،
وقال إن صاحب الحفل لم ولن يأتي للمركز ليطلب عازفاً على وجه الخصوص وإذا كان الجمهور يطلب عازفين معينين بأسمائهم فبعد ذلك يمكن لهم أن يضعوا الأرقام التي يرونها مناسبة أو إذا كان العازف هو الذي يقوم باستجلاب الحفلات بصورة راتبة أيضاً يمكن له أن يطلب مبلغاً مضاعفاً نظير خدماته ولكن الفنانين ومديري أعمالهم هم الذين يجتهدون في توفير الحفلات بطريقتهم الخاصة وثم يقومون بتوزيعها على العازفين الذين لايبذلون أي جهد في توفير الحفل أو تحديد قيمته المادية فكيف يتساوون مع الفنان.
يذكر أن العازفين كانوا قد قادوا إضراباً واسعاً في منتصف ستينيات القرن الماضي بالإذاعة والتلفزيون بحجة زيادة رواتب العازفين وعدد من الفنانين وكان في مقدمة العازفين المضربين الموسيقار علي حمزة وعبد الفتاح الله جابو وعبدالله عربي حتى حققوا جزءاً كبيراً من مطالبهم.
السودانى