بث مباشر لغندور على الفيس بوك يقترب من المليون متابع

أقترب عدد المتابعين لبث مباشر لرئيس حزب المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور على صفحته في الفيس بوك من المليون متابع. وقطع غندور بأن حزبه ضد العمليات الجارية الآن لتسيس القضاء من بعض الأطراف في المشهد السياسي بالبلاد، لافتاً إلى أنهم مع محاكمة أي فاسد، مجدداً ثقتهم في القضاء الوطني.
وقال غندور إن الوطني بدأ التغيير مبكراً عبر وثيقة الإصلاح التي قدمها الحزب لقواعده ولمختلف القوى السياسية، وإن لم يكتب لها النجاح، إلا أنها كانت إشارات للبحث عن الأفضل. وأضاف أن المرحلة الحالية تتخذ من مبدأ الحرية والسلام والعدالة شعاراً لها ويجب أن تكون تلك الشعارات للجميع وعلى الجميع، مؤكداً موقف حزبه الثابت من قضية الحريات العامة والدعوة لصونها.
ونفى غندور خلال معرض حديثه في البث الحي والمباشر مساء الثلاثاء الإشاعات التي تناولت حدوث إنشقاق داخل صفوف الحزب، واصفاً تلك الاشاعات بالمغرضة. وقال إن عضوية الحزب متماسكة وأان الأجهزة المعنية بتسيير الأمور داخل الحزب تعمل بإنسجام تام في كافة المستويات، والجميع في الحزب ينطلقون من قيم رفعة الوطن ودعم إستقراره.
ودعا غندور بحسب (مركز الحاكم للخدمات الصحافية) عضوية الحزب إلى عدم الإلتفات لدعاوى الإقصاء والتهميش والشائعات التى يطلقها الاعلام المغرض، مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني حزب متماسك وعضويته التي تبلغ الملايين منتشرة فى جمبع ولايات البلاد وتحرس مكتسبات الحزب ومستعدة للعب أية أدوار تطلبها المرحلة. وأشار غندور إلى أن شباب الحزب وطلابه يتحملون عبء المرحلة الحالية ومتطلباتها ويحملون سر مستقبل الوطني، داعياً إياهم إلى مواجهة التحديات الماثلة للنهوض بالحزب لترسيخ الديمقراطية، وأعلن التزامهم بتجديد وبناء هياكل الحزب في كافة المستويات عبر الانتخاب.
الخرطوم: الانتباهة أون لاين
1 التعليقات
Sameer
2019/10/02 at 8:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
أحترم البروف جداً لكن الحقيقة تقال أن اللايف المقصود حصل علي أقل من 20 ألف مشاهدة وليس 731 ألف كما قال هو.. بروف غندور إرتكب غلطة العمر وكذب حول هذا عدد المشاهدات.. بروف غندور حذف اللايف أساساً ثم نشره في شكل فيديو.. هذه بكل المقاييس تعتبر مصيبة أو كارثة أو فضيحة.. ولا حول ولا قوة إلأ بالله.