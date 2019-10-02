بالصورة .. شاب مفخخ حاول تفجير مسرح “أرب قوت تالنت” على قناة MBC

بثت قناة إم بي سي مشهداً تمثيلياً خلال برنامج “أراب قوت تالنت” ، لشاب سعودي يحاول تفجير نفسه ، وكتبت إم بي سي مازحة : ” عمار يثير الذعر على مسرح أرب قوت تالنت .
وأظهر الفيديو الشاب وهو يتقدم المسرح كأنه سوف يقدم فقرة معينة ضمن برنامجا لمسابقات ، وفجأة يفتح قميصه ليتضح أنه يرتدي حزاماً ناسفاً الأمر الذي فاجأ لجنة التحكيم .
من جانبه قال الكاتب خالد السليمان تعليقاً على الفيديو في تغريدة له : مشهد يستحق أن يدرس في مادة “السماجة التلفزيونية” في كليات الإعلام والفنون، فيما أضاف الكاتب والناقد الرياضي عبدالعزيز السويد: “استخفاف الدم الزايد مشكلة، هؤلاء لا يعرفون أم لا يهمهم تبعات ما يفعلون تحت غطاء “الفن”.
وقال الكاتب محمد الشهري: اللي شغالين في الإم بي سي وماخذ مكان سعودي أجدر منه يقول لكم السعودي إرهابي ومفخخ نفسه ممكن يطلع لك في أي مكان حتى لو على مسرح للمواهب”.
صحيفة المرصد