المؤتمر الوطني: نحن ضد تسييس العدالة

قطع رئيس حزب المؤتمر البروفيسور ابراهيم غندور بان حزبه ضد العمليات الجارية الآن لتسييس القضاء من بعض الاطراف في المشهد السياسي بالبلاد, لافتاً الى انهم مع محاكمة اي فاسد.
ونفى غندور خلال معرض حديثه في البث الحي والمباشر من على صفحته بفيسبوك امس, الاشاعات التي تناولت حدوث انشقاق داخل صفوف الحزب, واصفاً تلك الاشعات بالمغرضة, قاطعاً بان عصوية الحزب متماسكة وان الاجهزة المعنية بتسيير الامور داخل الحزب تعمل بانسجام تام في كافة المستويات.
ودعا غندور عضوية الحزب الى عدم الاتفات لدعاوى الاقصاء والتهميش والشائعات التي يطلقها الاعلام والمغرضة , مؤكداً بحسب “آخر لحظة” ان حزب المؤتمر الوطني حزب متماسك وان عضويته التي تبلغ الملايين منتشرة في جميع ولايات البلاد وتحرس مكتسبات الحزب ومستعدة للعب اي أدوار تتطلبها المرحلة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 التعليقات
Osman elsheikh o
2019/10/03 at 7:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
لما الإنقاذ عينت حافظ الشيخ الزاكى وهو أحد نواب الجبهة خريجين كردفان دا ما كل تسييس
كان عندنا قضاة الواحد جالس على كرسى القضاء وهو بالكاكى بتاع الدفاع الشعبى والله حلال عليكم وحرام على قحت
كما تدين تدان والبادى اظلم
Ahmed Hussein abdulmajeeid
2019/10/03 at 12:46 م (UTC 2) رابط التعليق
نصيحتي الى بروف غندور من الافضل لك ان ترجع الى هيئة التدريس في الجامعات السودانية وترجع تفتح عيادة الاسنان او مستوصف الاسنان الخص بك ان صح التعبير لان عهد الانقاذ انتهى والمشروع الحضارى قبر مع حب المال والنساء الجميلات في عهد حكمكم وكل اساليب الخضداع والغش والتزوير والمكر – الشعب السوداني حافظها عن ظهر قلب من اكبر مسن في السودان الى طفل في التاسعة من عمره لذك لاتضيع زمنك وباقي عمرك في اصنام من البشر الكذب سمتهم والنهب من مال الشعب والدولة ضالتهم وفرق تسد سياستهم .