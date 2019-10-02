لأصحاب الهمم .. جهاز للتحكم بالأجهزة عبر التفكير

تم ابتكار طوق يمكن ارتداؤه على الرأس ليستخدم كأداة يمكن لمستخدمها أن يكتسب قدرات تشبه التحكم وتحريك الأشياء بالذهن، مما يساعد أصحاب الهمم على عيش حياة أكثر طبيعية، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
الأداة المبتكرة حديثا عبارة عن واجهة لاسلكية لآلية المخ وتعطي مرتديها القدرة على التحكم في كرسي متحرك كهربي، أو التفاعل مع الكمبيوتر، أو تشغيل مركبة آلية صغيرة، وذلك باستخدام إشارات المخ.
ويتميز الابتكار الجديد بأنه مجرد رابط حول الرأس يتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام بعكس الأنظمة القديمة التي كانت تتطلب تسجيل النشاط الكهربائي للمخ، وضرورة ارتداء غطاء الرأس التقليدي كثيف الشعر لتثبيت الأقطاب والتوصيلات على طول فروة الرأس.
يقول فريق العلماء من معهد جورجيا للتكنولوجيا بجامعة كنت وجامعة ويتشيتا ستيت في ولاية كنساس، الذي عكف على تطوير طوق الرأس، إنه تم استخدام قوة خوارزمية التعلم العميق، جنبًا إلى جنب مع أقطاب نانوية وإلكترونيات مرنة، مما يسهل تشغيله عن طريق تقنية البلوتوث.
وقام فريق البحث بتقييم نجاح هذه الواجهة اللاسلكية لآلية المخ بتجربتها على 6 أفراد، ليسوا من أصحاب الاحتياجات الخاصة.
ويقول وون-هونغ يو، أستاذ مساعد للهندسة الميكانيكية والهندسة الطبية الحيوية بجامعة جورجيا للتكنولوجيا: “إن هذا العمل يشير إلى استراتيجيات أساسية لتصميم نظام محمول ومريح لتسجيل النظام الكهربائي للمخ بهدف التحكم بمجموعة واسعة من الأجهزة المساعدة، وأنظمة البيت الذكي، وواجهات الألعاب العصبية”.
العربية نت