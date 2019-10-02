مجلسا السيادة والوزراء يعتمدان الوثيقة الدستورية التي تحوي (٧٨) مادة بشكلها النهائي

التأم الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين الأربعاء بالقصر الجمهوري، وناقش الاجتماع عددا من القضايا المطروحة حيث سادت روح التفاهم بين المشاركين.
وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة – في تصريحات صحفية عقب الاجتماع – أن الاجتماع خلص الى اعتماد الوثيقة الدستورية بشكلها النهائي والتي تحوي (٧٨) مادة بتوافق تام لتصبح بعد ذلك الوثيقة الرسمية للفترة الانتقالية توطئة لإيداعها في الجريدة الرسمية ” الغارزيتا” بوزارة العدل، مبينا أن الوثيقة بشكلها الحالي حسمت أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام والذي سيتم إعلانهما في وقت لاحق من قبل مجلس السيادة، مؤكدا أن الاجتماع سادته روح التفاهم والإيجابية.
الخرطوم 2-10-2019(سونا)