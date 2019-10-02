اعتقال وزير المالية الأسبق‎ علي محمود بتهمة “خيانة الأمانة”

ألقت الشرطة، يوم الأربعاء، القبض على وزير المالية الأسبق، علي محمود عبدالرسول، بتهمة خيانة الأمانة العامة، في قضية تتعلق ببيع أصول حكومية، وقالت منظمة “زيرو فساد” الأهلية في بيان مقتضب، إن محمود قبض، على خلفية بلاغها المقدم ضده بالرقم “123”.
وكانت نيابة مكافحة الفساد، قد فتحت تحقيقاً بشأن بيع أصول النقل النهري إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وإسقاط مديونيات البيع عن الشركات المشترية.
وأوضحت “زيرو فساد” في بيانها، أن البلاغ المفتوح لدى النيابة ضد الوزير الأسبق قد اكتمل، وأصدرت بموجبه أمراً بالقبض عليه، وحظره من السفر.
وأكدت المنظمة أنها أنجزت الملف كاملاً بالمستندات وشهادة كل من المراجع العام ومدير النقل النهري، دون مزيد من التفاصيل.
وفي 17 سبتمبر الماضي، قالت المنظمة إنها قدمت 37 بلاغاً ضد عناصر في النظام السابق، بينهم وداد بابكر، زوجة البشير، والقيادي بالحزب الحاكم السابق عبدالرحمن الخضر.
شبكة الشروق + وكالات