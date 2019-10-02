وزير المالية: توظيف 100 ألف شاب بلجان مراقبة محطات الوقود والمخابز

كشف وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، عن ترتيبات لتوفير التمويل لتوظيف 100 ألف شاب للعمل بلجان مراقبة محطات الوقود والمخابز، لضمان عدم تسرب الوقود والدقيق بالعاصمة والولايات وانسيابه عبر قنواته المحددة ومشروع المراقبة الإلكترونية للشاحنات وتشجيع قطاع التعاون للقيام بدوره.
وأكد الوزير خلال مداخلته في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، اهتمام وزارته بمعالجة قضايا المعيشة.
وفي سياق مختلف دعا وزير المالية مجلس الوزراء لبيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني المصادَرة في مزاد، وتخصيص العائد لدعم موارد وزارة المالية لسداد أقساط بعض الصناديق العربية، بالإضافة إلى سن تشريعات جديدة تُعطي صلاحيات للوزراء لمعالجة الخلل الهيكلي في وزاراتهم وتغيير الإدارات غير القادرة على العمل والعطاء في المرحلة القادمة.
شبكة الشروق