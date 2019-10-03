المُكوِّن العسكري يُسمي “حميدتي” نائباً لرئيس مجلس السيادة

كَشَفَ عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي، عن تَسمية المُكوِّن العسكري للفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائباً لرئيس المجلس السيادي، على أن يُسمِّي المُكوِّن المَدني نائباً آخر وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
وقال كباشي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الوثيقة الدستورية لم تنص على نواب لرئيس المجلس، لكنهم وفقاً لحاجتهم إلى نُوّاب في حَال غياب رئيس المجلس، رأوا تسميتهما من المُكوِّنين.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
osama
2019/10/03 at 12:10 م (UTC 2) رابط التعليق
قال كباشي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الوثيقة الدستورية لم تنص على نواب لرئيس المجلس، لكنهم وفقاً لحاجتهم إلى نُوّاب في حَال غياب رئيس المجلس ))
والله كلام
طالما الوثيقة لم تنص على النائب فلماذا يتم تسمية نواب وما الداعي لذلك . ثم أنه في حال غياب البرهان من يكون نائبا هل هو حميدتي ام النائب المدني ( يا كباشي روق المنقة )
أرى أن يكون النائب من المدنيين بدلا من حميدتي الذي يقاتل من أجل ان الظهور من جديد .
Muaz Fagere
2019/10/03 at 12:33 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب أها و النائبين ديل حيشتغلو كيف يعني كل نائب يشتغل يوم والتاني اليوم البعدو ويوم الجمعة يودوهم البحر يغسلوهم!!!!