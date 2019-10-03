آمنة ضرار تطالب بعدم تجاوز اتفاقية سلام شرق السودان

طالبت آمنة ضرار, رئيسة حزب الشرق الديمقراطي, بعدم تجاوز اتفاقية سلام شرق السودان, مؤكدة ان دعاوى تقرير المصير والحكم الذاتي لشرق السودان نتاج لاحساس ابناء هذه الولايات بعدم وجود عدالة, مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة لشرق السودان واشراك ابنائه في صنع القرار.
وأكدت ضرار في تصريح لها على اهمية ارساء التنمية والاستقرار بولايات الشرق وازالة اي احساس بعدم العدالة والتهميش, موضحة ان تنفيذ اتفاقية الشرق يغلق الباب امام دعاوى تقرير المصير, لافتة للاهمية الجيوسياسية للاقليم بحكم وجوده في قلب القرن الافريقي, وباعتباره بوابة الشرق الادنى واهميته الاقتصادية للصادرات والواردات السودانية ولدول الجوار المغلقة ايضا.
وقالت ضرار, بحسب صحيفة اليوم التالي: ان الشرق يعتبر مخزن السودان في المجال الزراعي والمعادن, فهو يسهم في دعم الموارد الاقتصادية لخزينة الدولة بصورة كبيرة.
الخرطوم: (كوش نيوز)