إطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن المُحتجز بالقاهرة

نَجَحَت جُهُود وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة في إطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن المُحتجز في القاهرة بتُهمة المُشاركة في التظاهرات بمصر.
وَتَوقّعت مصادر دبلوماسية حسب (أس. أم. سي) أمس، وصول الطالب المُفرج عنه الى الخرطوم في الثانية فجر اليوم الخميس على طيران (تاركو) برفقة قُنصل السُّودان والمُستشار الأمني بالسفارة السودانية.
وتابعت سفارة السودان بالقاهرة بالتنسيق مع المُخابرات السودانية، قضية الطالب مُنذ احتجازه ومُخاطبة الجهات المُختصة في مصر لتسوية قضيته وتسليمه للسلطات السودانية.
الصيحة