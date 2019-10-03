إبراهيم بقال: أهذا وزير للمالية أم سمسار ؟؟ هذه هي كفاءات ” قُحْت” !!

🔅✍ عندما صرح محمد عصمت بأن هناك مبلغ 64 مليار خاصة بالكيزان والمؤتمر الوطني في ماليزيا لم يتصدي له الحزب ولم يرد عليه أحد من قادة الوطني بل جاء الرد سريعا من وزير المالية إبراهيم البدوي والجمه الحجة وبهت محمد عصمت عندما قال البدوي هذا يبيع الوهم للشعب السوداني ؟ نعم كان عصمت يبيع الوهم وخسر تجارته ولم يربح ولم يشتري منه أحد لان البضاعة منتهي الصلاحية وفاسدة وقحت ظلت علي الدوام تبيع الوهم للشعب وتفتكر الشعب قطيع يمرر عبرهم كل الاكاذيب والأوهام ، قحت ضلت الطريق وكذبت علي الشعب بأن حمدوك جاء بملايين الدولارات من فرنسا وفرنسا الغت الديون والبنك الدولي ….. الخ وكل هذه أكاذيب وحتي الدولار نفسه كورقة يعرف أكاذيب قحت و عقب كل تصريح يتصاعد الدولار أمام الجنيه السوداني حتي وصل الدولار 72 ج بسعر السوق الإسود اليوم .
🔅✍ إبراهيم البدوي وزير المالية هو نفسه لجأ لبيع الوهم للشعب وليس بمقدوره إدارة وزارة المالية بالدولة وصعب عليه إعلان الإفلاس فلجأ لحيلة بيع الوهم للشعب ؟ قبيل مجيئه وزيرا ملئوا الدنيا ضجيجا بأنه المنقذ لأقتصاد السودان وانه الكفاءة العالمية الدولية وصاحب الدكتوراه في الاقتصاد العالمي وصاحب عصاة موسي لحل ازمة إقتصاد البلاد وفي النهاية طلع فالصوا ونمر من ورق ونعجة كانت تلبس جلد الأسد . تمخض الجبل فولد فأرا ، تمخض وزير المالية وطلع سمسارا ؟؟
🔅✍ إبراهيم البدوي أختزل كل كفاءته في بيع دور المؤتمر الوطني وأصوله لحل أزمة البلاد وفرح القطيع والسطحيين والجيل الداقس وقالوا والله هذه عبقرية وزير منقذ للإقتصاد وهو كان شابكنا بأنه خبير إقتصاد دولي وعالمي ومقددا ومنقطا وفي النهاية طلع سمسار عقارات لا أكثر ويوما تلو الأخر نكتشف أن كفاءات قحت ما هم الا نعاج كانوا يلبسون جلود النمور . ويبيعون الوهم للشعب ، هل دار المؤتمر الوطني بشارع افريقيا وكل دور الحزب بالولايات وأصوله وأثاثات وكراسي وترابيز كافية لأنقاذ البلاد وسداد الديون ؟ بأي عقلية يفكر هذا الوزير ؟ طوال فترة حكم الانقاذ ثلاثون عاما ظل دور الأحزاب السياسية باقية دار الامة الملاذ الأمن للمعارضة لم تتعرض للاغلاق او المصادرة ، دار الشيوعي والمؤتمر السوداني والاتحادي الديمقراطي والان يجئ البدوي ليبيع دار الوطني والغرض إنقاذ الاقتصاد وسداد الديون ؟ لماذا لم يفكر البدوي في بيع الطائرات الرئاسية ؟ لماذا لم ينزل البدوي والوزراء ال ١٨ واعضاء السيادي من العربات الانفينتي وبيعها ؟ لماذا يسكن البدوي وطاقم حراسته ومكتبه وسكرتاريته في جناح بفندق كورنثيا ؟ لماذا صدق البدوي بنثريات لرئيس الوزراء وسكرتيرته ومدير مكتبه والوفد المرافق له و ال … الخ ملايين الدولارات في زيارة نيويورك وعاد بخفي حنين ؟ لو دور المؤتمر الوطني وحدها تحل ازمة إقتصاد البلاد فعلي البدوي تنفيذه اليوم قبل الغد ؟ وكمان هو قال المزاد يكون دولي يعني ممكن يجي شالوم من اسرائيل يشتري وممكن يجي ديفد من امريكا يشتري ارض في الوطن وممكن يجي منوال وكوهين واستيفن وعرب الخليج يشتروا اراضي من السودان ويتم تمليكه للاجانب . هذا البدوي صار عواد السودان .
🔅✍ اختم هذا المقال بقصة
يحكـى أنه كان في مدينة أهلهـا مشهورون بالغبــاء الشـديـد كانت هناك حفرة كبيـرة تسببـت في سقـوط أناس كثيـرين فيهـا ومات عدد منهم بسبب الحفرة ، اشتكى أهل المدينة وأرادوا أن يفكـروا في طريقـة لحـل هذه المشكلـة ، فاختاروا ثـلاثة أشخـاص يعتبـرون من أذكياء هـذه المدينـة للتحدث بأسمهم . وقـف الثلاثة أمام الحفرة يفكـرون ويتشـاورن مع بعضهم البعـض في حـل هذه المشكلـة ، قال الأول : الحـل هو أن نوقـف مسعفين أمام الحفـرة ، وكـل من يسقط فيهـا يأخذونه بسرعـة إلى المستشفى .
وقال الثاني: الأفضل أن نوقـف سيارة إسعـاف أمـام الحفرة ، فذلك أسرع في الوصول إلى المستشفى .
أما الثالث فقال : لا ! أنا عندي حل أفضل ، نـردم هـذه الحفرة ونحفـر واحـدة بـدلاً منهـا قريبة من المستشفى . وهكذا تفكر حكومة ( قُحْــــــــت ) وهذا هو مستوي وزراءهم وكفاءاتهم ..
🔅✍ بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج
✍ الخميس 3 أكتوبر 2019 م