إجراء جراحة “قلب مفتوح” للكاتب الصحفي الطاهر ساتي

أجريت للكاتب الصحفي المعروف الأستاذ “الطاهر ساتي” عملية قلب مفتوح ناجحة، بالمستشفى الدولي بمدينة جدة السعودية يوم الأربعاء، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”
وإستمرت العملية الجراحية التي وصفت بالصعبة والمعقدة لنحو ٨ ساعات، أجراها النطاس مشعل غندور، دخل بعدها “الطاهر” زهاء الـ ٢٤ ساعة غرفة العناية المكثفة.
وغرد الزميل “ضياء الدين بلال” رئيس تحرير السوداني قائلاً : صديقي ورفيقي على أخيرة صحيفة (السوداني) الحبيب الطاهر ساتي.
شفاك الله وعافاك.
نعم، سيفتح النطاس البارع دكتور مشعل غندور قلبك وسيجده عامراً بحب الفقراء والمساكين وهموم الوطن، عد إلينا موفور الصحة صافي الضحكة كما عرفناك، عد إلى والديك سالماً عامراً بالبر و المحبة.
دم بخير فارس القلم نصير قضايا غمار الناس، لك من إرث الحكمة والحلم وحب الكادحين ولك في خدمة الشعب عرق.
ويُذكر أن الهدف الأساسي من عملية القلب المفتوح هو تحسين تدفق الدم إلى نسيج عضلة القلب، وهو ما يعرف باسم مجازة الشريان التاجي (CABG).
قد تكون هذه العملية مهمة للأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي، عندما تصبح الأوعية الدموية التي تمد القلب بالأكسجين ضيقة وصلبة.
الخرطوم (كوش نيوز)