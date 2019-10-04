مبارك الفاضل: نستبدل تمكين بتمكين

شن رئيس حزب الامة والتجديد هجوما لاذعا علي قوي الحرية والتغيير واضاف نحن الان نستبدل تمكين بتمكين وكان مبارك قد امتدح المجلس العسكري في وقت سابق وعزا مبارك موقفه من المجلس العسكري الي ان الثورة لم تسلمها قوي التغيير بل استلمها الجيش وحدثت شراكة وتشكلت الحكومة. واضاف في منتدي كباية شاي بصحيفة التيار مساء الخميس الثورة لم تكمل مشوارها ولابد من قبول الشراكة لجهة ان هناك قضايا امنية وقضايا اخري والثورة تحتاج لحماية .
وكشف مبارك الفاضل عن خلاف وقع بين الرئيس الاسبق عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح وقال في منتدي كباية شاي: بكري يرفض التدخل في سلطاته واضاف البشير كان يتغول علي سلطات بكري وقال مبارك ان قوش ساند الثورة لخدمة اجندته بعد ان كلف البشير وحدة في الاستخبارات لمراقبته وذاد قوش يدري انه في مرحلة صعبة ووجود صراع داخل المؤتمر الوطني ( معسكر بقيادة بكري) اصبح مهددا لقوش رغم انه سجن بواسطة مجموعة نافع واتي به لمحاربة هذه المجموعة والمح الي تغيير خطاب الرئيس في نهاية عام 2019الذي اقال فيه بكري ومجموعته بقوله ( علي عثمان ونافع قابله البشير في النص) وتم تغيير الخطاب .
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الخرطوم :التيار نت