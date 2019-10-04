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سياسية

2019/10/04

2019/10/04


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019م



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* انفجار الأوضاع في تلودي وحرق مواقع شركات تعدين بالكامل

* “حميدتي” يدعو لتكثيف مكافحة الفساد في أموال التنمية

* تأجيل جلسة محاكمة البشير

* والي جنوب كردفان: لا وفيات في أحداث تلودي

* قُدرت خسائر إحدى الشركات بـ(6) ملايين دولار

آخر لحظة:

* سحب ملف “البشير” وتعليق جلسات محاكمته

* احتجاجات وحرق مقار شركات تعدين بجنوب كردفان

* إقالات وتعينات لمديري الجامعات

* الإفراج عن عطا المنان ومأمون حميدة خلال أيام

* “الوطني” يرفض بيع ممتلكاته ويطالب بإقالة وزير المالية

* مباحثات (سودانية – قطرية) بالخرطوم

* “حمدوك”: التصدي للأزمة الاقتصادية من أولويات الفترة الانتقالية

الدار:

* زوجة تطالب بالطلاق بدعوى إصابة زوجها بالإيدز ومفاجأة داوية

* وزير الصحة بولاية سنار: (86) حالة إصابة بالكوليرا

* السجن (15) عاماً والغرامة لشاب اعتاد إشهار سكين لسيدات ونهبهن

* واشنطن: لا مواعيد لرفع السودان من قائمة الإرهاب

* شيخ قبيلة يفتح (41) بلاغاً ضد مواطنين

* مجندات في الجيش السعودي للمرة الأولى

كوش نيوز

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1 التعليقات

      1. 1
        حسين

        2019/10/04 at 5:28 م (UTC 2) رابط التعليق

        يارب يحرقو كل شركة جات في عهد الكيزان الوسخان

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