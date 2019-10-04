أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019م

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آخر لحظة:
* سحب ملف “البشير” وتعليق جلسات محاكمته
* احتجاجات وحرق مقار شركات تعدين بجنوب كردفان
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الدار:
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كوش نيوز
1 التعليقات
حسين
2019/10/04 at 5:28 م (UTC 2) رابط التعليق
يارب يحرقو كل شركة جات في عهد الكيزان الوسخان