والي جنوب دارفور:المخدرات أكبر مهدد لعقول الشباب

خاطب والي ولاية جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود بوحدة الاحتياطي المركزي بنيالا، قوات الشرطة القادمة من الخرطوم بإلاضافة إلى القوة الموجودة بالولاية لتنفيذ حملة مكافحة المخدرات بجنوب دارفور.
وقال والي الولاية اللواء هاشم إن المخدرات أكبر مهدد لعقول الشباب بالبلاد، مشيدا بمجاهدات القوات النظامية في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين الموسم الزراعي بالولاية، مثمنا جهود قوات الشرطة في محاربة الظواهر السالبة، وأعلن عن تبرعه للقوات باسم القائد العام لقوات الدعم السريع عضو مجلس السيادة بمبلغ (150) ألف جنيه دعما للقوات الشرطية التي تعمل على مكافحة المخدرات بالولاية.
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