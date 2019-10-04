عبدالحي يوسف : من يتولوا امر البلاد الان لم ياتوا لاجل الاصلاح بل لاجل هدم الدين والاخلاق

كشف امام وخطيب مسجد خاتم المرسلين الشيخ عبدالحي يوسف بان النظام السابق طلب فتوى من مجمع الفقه الاسلامى عن مدى مشروعية اقامة دوري لكرة القدم النسائية وقد كان الجواب بالمنع سدا للذرائع مؤكدا بان الذين يتولون امر البلاد الان لم ياتوا لاجل اصلاح اقتصادى او رخاء اجتماعى انما جاءوالاجل هدم الدين والاخلاق وقال فى خطبة الجمعة اليوم ان الايام تثبت لنا يوم بعد يوم ان الذين تولوا امرنا فى غفلة من الزمن لاهم لهم فى ان يكشفوا عن الناس ما احاط بهم من كرب وضيق جعلهم يخرجون الى الشوارع محتجين على ازمات الوقود والنقود والخبزوعلى الوضع السياسى المأزوم والاقتصاد المنهار واضاف لم نرى خطة وضعت ولا برنامج عرض وقال هذه الحكومة لاهم لها الا ان تشغل الناس بغير شاغل تارة بمهاجمة المذاهب الاربعة المتبوعة وتارة بدعوة اليهود للرجوع لهذه البلاد وتارة بتغيير شعار التلفزيون وتارة اخرى باحداث فرقعات اعلامية بان يحدثون الناس بان الخمور ثقافة واضاف قائلا اخر هذه التقليعات ماشغلوا به الناس فى افتتاح اول دورى نسائى لكرة القدم واضاف ماشاء الله وكان رجالنا قد حققوا البطولات واحرزوا الكؤوس ورفعوا اسم البلاد عاليا وقال سابين جملة من الاحكام ولست معنيا ببيان تلك التى اختاروها وزيرة للشباب والرياضة واضاف هذه لاتؤمن بالذى نؤمن به وانما هى تابعة لرجل مغبور مرتدا مغرورزعم انه صاحب الرسالة الثانية انكر الصلاة والزكاة حتى حكم اهل الاسلام فى الداخل والخارج بان هذا الرجل زنديق مرتد وقد اعدم جزاء ردته وقال راينا هذا الدورى الان تحتفى به السفارات الاجنبية وعلى راسها سفارة الولايات المتحدة الامريكية واضاف اى دين واى شريعة تسمح للمراة ان تظهر امام الرجال الذين هم ليسوا محارم تظهر امامهم حاسرة الراس تظهر عن زراعيها ودعا عليهم قائلا اسال الله لكل من اراد بديننا سوء ان ياخذه اخذ عزيز مقتدر وان يدمر الله كل من اراد ان يدمر اخلاقنا
الوان ديلي
3 التعليقات
جميل بثينة
2019/10/04 at 4:44 م (UTC 2) رابط التعليق
شيوخ السلطان سلطانك وين وانتو مطلوقين تنظروا حتى الان وايام الظلم
والفساد والقتل والنهب كنتوا بتنهبوا مع الجمااعة وساكتين هسي انطموا
طماكم البلاء القطعكم النفس
ساخرون
2019/10/04 at 5:23 م (UTC 2) رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخ / عبد الحي
لو كانت الإنقاذ سارت على الدرب القويم لما أتى هؤلاء
فالوزر كل الوزر على الذين كانوا سببا في مجئ هؤلاء الذين اجتاحوا البلاد كالتتار عندما اجتاحوا بغداد فاعملوا فيها فسادا
ومازال قعر الجب بعيدا
خا ل اماسى
2019/10/04 at 6:18 م (UTC 2) رابط التعليق
لا حولة ولا قوة الا بالله