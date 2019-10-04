تغريم سيدة استغلت صبي للسرقة

غرمت محكمة جنايات المدينة بحري, سيدة مبلغ “1000” جنيه وقررت المحكمة في حالة عدم دفع المدانة للمبلغ السجن لشهر واحد. وبحسب التفاصيل فإن المدانة اعتادت على إرسال صبي إلى منازل جيرانه لسرقة الهواتف ومن ثم بيعها,. وذلك بأحد الأحياء ببحري.
واستكتبت المحكمة والد الصبي الذي أكد للمحكمة قيامه بالسرقة بتكليف من المدانة, استكتبته تعهداً بأن يلتزم بمراقبة سلوكيات ابنه, وكان الشاكي بحسب آخر لحظة, قد دون بلاغاً بمحضر الشرطة أفاد في مضمونه أن المتهم قام بسرقة هواتف من منزله وتمكن من القبض عليه.
ومن خلال التحري أفاد بأن جارته بالحي هي التي تقوم بتكليفه بالسرقة وترشده على المنازل المراد سرقتها مقابل مبلغ عقب بيع المسروقات وبناء على ذلك تم القبض على المتهمة, ومن خلال التحري وباقرارها بما نسب إليها أوقعت المحكمة الحكم أعلاه.
الخرطوم: (كوش نيوز)