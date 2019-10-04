اتصالات بشأن توسعة شارع “حلة كوكو”

ناقش الاجتماع المشترك بين معتمد محلية شرق النيل اللواء ركن “م” عبد المحسن حسين عيسى والبروف الهادي مطر عميد كلية البيطرة والإنتاج الحيواني بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بحضور نائب المعتمد المدير التنفيذي الأستاذ معاوية سليمان محمد، والسادة مديري الإدارات ذات الصلة، ناقش كافة القضايا المتعلقة بأعمال مشروع توسعة الطريق قبالة جامعة السودان (كلية البيطرة).
وكشف المعتمد بحسب (سونا) عن مقترح آخر بإنشاء شارع جديد يبدأ من قنطرة حلة كوكو يساراً عبر البحوث الزراعية مروراً بطريق المزارع، وأضاف المعتمد أن طريق الجامعة سيعالج قضية الازدحام والاختناق المروري عند تقاطع حلة كوكو.
من جانبه أبدى الدكتور الهادي مطر عميد كلية البيطرة والإنتاج الحيواني تعاون الكلية مع المحلية في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تبنتها جامعة السودان تجاه المجتمع.
الخرطوم (كوش نيوز)