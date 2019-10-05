شاب بريطاني: بسبب صلاح اعتنقت الإسلام .. وهذا ما كشفه عن لقاء الطلاب السعوديين !

كشف شاب بريطاني يدعى “بين بيرد” عن الشخص الذي تسبب في اعتناقه الإسلام؛ بعدما كان يحارب الاسلام ويقتنع بأن المسلمين أشخاص لا يعرفون الا حمل السلاح والقتل فقط.
صلاح صاحب الفضل
وأوضح مشجع نادي نوتنغهام فوريست الإنكليزي “بين بيرد”أن اللاعب المصري “محمد صلاح” الذي يلعب بين صفوف فريق ليفربول الانجليزي له الفضل عليه؛ ضمن أشياء أخرى، في تحوله من كاره للإسلام والمسلمين إلى اعتناقه الإسلام.
وأشار بيرد في تصريحات أبرزتها صحيفة “ذا غارديان” أن صلاح أثر فيه بأخلاقه، وبما يفعله في الملعب خاصة السجود عند إحراز الأهداف، وأنه جعله يفكر أنه يمكن أن يكون مسلماً وطبيعيا في نفس الوقت.
أمنية مقابلة محمد صلاح
وأضاف: أنه يتمنى أن يقابل صلاح ويشكره، فهو لاعب محترم في المجتمع البريطاني، معترفا بأنه كانت له نظرة سلبية عن الثقافة الإسلامية حين كان مراهقاً.
معتنقي الاسلام أشخاص رجعيين
واعتبر بيرد انه كان يتوقع ان معتنقي الاسلام هم اشخاص رجعيين لا يسعون للاندماج بل للسيطرة على الثقافات الأخرى، ما جعله يكره الإسلام والمسلمين.
وما ساهم في تعرف “بيرد” على الإسلام هو أنه حضر دروساً عن الشرق الأوسط بجامعة ليدز، وعرف أمورا كثيرة.
نصيحة المعلم
كما كشف بيرد أن معلمه نصحه بكتابة بحث عن أغنية يرددها جمهور ليفربول عن “صلاح” المسلم، فتعرف على طلاب مصريين تحدثوا عن مدى حبهم لصلاح وما فعله لبلده.
لقاء الطلاب السعوديين
وأشار إلى أن الجامعة منحته الفرصة للقاء الكثير من الطلاب من المملكة العربية السعودية، الذين كان يظن أنهم أشرار حسبما تروج بعض وسائل الإعلام، لكنه اكتشف أنهم من أجمل الناس الذين قابلهم، وعرف أن ما يُروج عنهم غير صحيح، وعليه أن يغير تفكيره عنهم.
صحيفة المرصد