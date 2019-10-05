حيدر الصافي : لم يجر أي تعديل على الوثيقة الدستورية

نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي ، إجراء أي تعديل على الوثيقة الدستورية، إلى أن أخذت شكلها الرسمي بعد التوقيع عليها من قبل الطرفين ، وأوضح الصافي أن كل الذي جرى أثناء التفاوض مع العسكريين (كان) مشروع لوثيقة دستورية حتى إكتمل ، مؤكداً عدم وجود تعديل في الوثيقة الدستورية ، كما أشار البعض مثيرين للجدل في هذا الخصوص ، وقال الصافي في حوار مع ( الجريدة ) ينشر بالداخل: الذي تم هو إجراء يخص اللجنة الفنية وهي المعنية بالصياغة ، ولكن لم تكن هناك تعديلات .
وكشف الصافي عن أن (قحت) تأخرت في اختيار رئيس القضاء ، لمزيد من التشاور ، لافتاً إلى أن قوى الحرية والتغيير تتباين وتتقاطع الرؤى في ما بينها ولكنها مدركة لأهدافها وقرارها يصدر بالاجماع .
الخرطوم : أحمد جباره
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
ساخرون
2019/10/05 at 11:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
قصة الريدة القديمة وبسألونا عليها ديمة
وأقصد قصة الوثيقة العجيبة ، و تااااني البلد وقعت في مصيبة
جرى …. لم يجر ….جرى ….لم يجر
وستبقى الوثيقة تجري ونجري وراءها …. إلى يوم يبعثون
وهذا نوع من تشتيت الكرة تمارسه قحط القحوط …أسلوب يساري شيوعي شايلوكي بامتياااز