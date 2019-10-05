شوارزنيجر يعرف أين تعيش أجمل نساء العالم

قام أرنولد شوارزنيجر نجم هوليود سابقا، بزيارة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأعلن شوارزنيج أثناء وجوده في هذه المدينة أنه يتفق مع أصحاب الرأي الذي يقرر بأن أجمل نساء العالم يعشن في روسيا، حيث قال في رد له على سؤال وجهه له أحد الصحفيين إن هذا الرأي صحيح ولم يأت هكذا بالصدفة.
وليس الجمال الخصلة الوحيدة التي تتحلى بها نساء روسيا. وأشار شوارزنيج إلى أن جمال الروسيات يقترن بالذكاء ومواهب كثيرة.
أرنولد شوارزنيجر هو لاعب كمال أجسام، وممثل، وسياسي. وتم انتخابه في عام 2003 ليصبح حاكم ولاية كاليفورنيا.
سبوتنيك