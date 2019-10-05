حمدوك يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدقصي حمدتو

قدم رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك يرافقه وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد/قصي حمدتو بحي جبرة بالخرطوم ، حيث كان في استقباله بجانب أسرة الشهيد وفد من لجان المقاومة بالحي .
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالشباب الذين قادوا ثورة ديسمبر المجيدة وقدموا للعالم نموذجا للثورات السلمية ،وترحم على جميع شهداء الثورة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة عهدا جديدا تسوده قيم السلام والعدالة .
وقدم وفد من لجان المقاومة بحي جبرة مذكرة تضمنت عددا من المطالب تتعلق بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء ، وأكد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجناة الذين ازهقوا ارواح الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة العادلة .
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأيلولة أحد المقرات بحي جبرة والتي كان يستخدمها النظام البائد في قمع الشباب والمواطنين وتخصيصها لشباب المنطقة لاستخدامها في كافة الأنشطة الثقافية والفكرية .
سونا