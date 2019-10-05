ختام ورشة دور الإعلام في قضايا السكان

أكد الدكتور راشد التجاني سليمان رئيس قطاع السياسات بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم الدور الطليعي للإعلام في مناقشة قضايا السكان بما يضمن رفاهية الشعوب وامنها واستقرارها ومحاربة كل ما من شأنه تمزيق المجتمع بتبني سياسات وقضايا تخدم المجتمع.
جاء ذلك خلال مخاطبته ختام ورشة الإعلاميين وقضايا السكان التي نظمها مجلس السكان بولاية الخرطوم بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بقاعة المتحف التأريخي بجامعة الخرطوم وأعتبر راشد أن قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والطلاق واحدة من مؤرقات الشعب السودان يجب على الإعلام التصدي لها وإبتكار حلول ناجعة لها.
وناقشت الورشة قضايا السكان ودور الإعلام غير التقليدي في محاربة السالب منها وتقويم المشاكل بما يخدم الأمن القومي للبلد.
وأوصت الورشة بضرورة تكوين جسم إعلامي يخدم قضايا السكان ويطرق على القضايا التي تواجه الاجيال القادمة.
سونا