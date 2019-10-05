البحر الأحمر:ضبط 180مصنعا للخمور

تمكنت شرطة أمن المجتمع ولاية البحر الأحمر من ضبط(180 ) مكانا لتصنيع الخمور البلدية بداخلها (115 )برميلا و (22 ) جركانة من الخمور البلدية وتمت ابادة المضبوطات وذلك انطلاقا من مسؤولياتها نحو حماية المجتمع حيث واصلت شرطة أمن المجتمع حملاتها المكثفة ضد أماكن تصنيع الخمور البلدية ونجحت في ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية معبأة داخل جركانات كبيرة وأخرى مختلفة الأحجام حيث أسفرت الحملة عن ضبط (233) متهما و(22) جركانة و (115)برميلا و (122) ماعونا وتدمير (180)مصنعا للخمور البلدية، وتم اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة المتهمين تحت طائلة القانون الجنائي لسنة1991م.
ووقف على الإنجاز العميد شرطة فضل عبده فضل مدير دائرة الشؤون العامة بالإنابة والعميد شرطة عمر أحمد الجعلي مدير دائرة الجنايات والعقيد شرطة مبارك عبد الغفار مدير إدارة الجنايات.
وقال العميد شرطة عمر أحمد الجعلي مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الأحمر في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن هذه الضبطية تأتي في سياق الدور الذي ظلت تقوم به شرطة أمن المجتمع في محاربة الظواهر السالبة وعلى رأسها صناعة الخمور البلدية، مؤكدا أن هذه الحملات ستتواصل للقضاء على التفلتات والبؤر الإجرامية المخالفة للقانون مضيفا أن شرطة أمن المجتمع ستجد كل المعينات المطلوبة من رئاسة شرطة الولاية حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل بإشراف ومتابعة من اللواء شرطة حقوقي محمد موسى عمر مدير شرطة الولاية بغية أن تنعم الولاية بالأمن والاستقرار بجميع محلياتها .
المقدم شرطة صلاح الشيخ مدير قسم أمن المجتمع بمحلية بورتسودان أفاد أن هذه الحملات ستستمر للمحافظة على النسيج المجتمعي والقضاء على كافة أشكال الجريمة، مضيفا أن الخمور تتسبب في كثير من الجرائم.
سونا