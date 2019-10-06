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منوعات

2019/10/06

2019/10/06


بعد إبلاغها هذا الخبر .. سيدة تعتدي على طبيب بالصفع والضرب المتكرر داخل مجمع طبي!



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كشفت مصادر أن أحد الأطباء بمجمع الدمام الطبي فوجئ الخميس الماضي بالصفع والضرب المتكرر والاعتداء عليه من قِبل سيدة بمشاركة أحد مرافقيها دون معرفة الأسباب.

ووفقا لـ”الوطن”، أن تلك السيدة ومرافقيها تم إبلاغهما من المستشفى بوفاة والدهم، وعندما وصولوا انهالوا بالضرب على الطبيب لاعتقادهم أنه المسؤول عن حالة والدهم.

من جانبه، أكد نائب رئيس الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد المقيبل، أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت وألقت القبض على المعندين على الطبيب لاتخاذ الإجراءات النظامية معهم.

صحيفة المرصد

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