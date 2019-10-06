(25) مذيعة يشاركن في حملة الشهر الوردي

تنطلق اليوم الأحد حملات التوعية بمرض السرطان في الشهر الوردي، بمشاركة (25) مذيعة من مختلف الفضائيات والإذاعات، تم تنصيبهن كسفيرات للتوعية، منهن رتاج الأغا، سوزان سليمان، أروى خوجلي، عزيزة عوض الكريم، وتهدف الحملة التي تنظمها مجموعة قلوبنا ليكم مع عدة جهات إلى تشجيع النساء في عمر (40) عاماً فما فوق على الكشف المبكر لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء إلى درجة عالية.
ويشارك في حملات التوعية عدد من الأطباء، بالإضافة إلى برامج ترفيهية يشارك فيها الفنانون سامي عز الدين والفنان أحمد البنا وتومات مدني وتومات شندي وصفاء الجنيد ونجود عجب.
يذكر أن الشهر الوردي هو مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر من قبل ثلاث سنوات، حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي كشعار لها من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.
آخر لحظة