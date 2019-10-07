غندور: جهات تحاول تشويه صورة الوطني أمام الرأي العام

نفى رئيس المؤتمر الوطني المكلف بروفيسور إبراهيم غندور, ما نسب اليه بمطالبته عضوية الوطني المشاركة في المليونية المعلنة بتاريخ “21” اكتوبر المقبل, ووصف ما نشر باسمه في “تويتر” بالتزوير والكذب البواح.
وكشف غندور بحسب آخر لحظة في تسجيل صوتي على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أمس, ان هنالك محاولة لتشويه صورة الحزب وفبركة الأخبار عنه.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 التعليقات
حمدوك
2019/10/07 at 9:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
با بروفسير غندور احترم علمك وخلى حكاية المؤتمر الوطنى دى با بروفسير المؤتمر الوطنى شايل وسخ كل الدنيا