274 محامياً للدفاع عن الشيخ عبدالحي يوسف

أعلن القيادي في تيّار نُصْرة دولة الشّريعة والقانون د. محمد علي الجزولي، أن هيئة دفاع مُكوّنة مِنْ (274) مُحاميّاً تطوّعوا للدِّفاع عن الشّيخ الدّكتور عبد الحي يوسف، في البلاغ الذي رفعته ضِدّه وزيرة الشباب والرّياضة ولاء البوشي.
وأضاف الجّزولي، في مُداخلة له في مجموعة واتساب رصدها مُحرِّر موقع (سوداني نت): ألم أقل لكم أن ولاء البوشي فتحت بلاغ في نفسها وحزبها؟ وأردف :لسنا بطير مهيض الجناج ولن نُسْتذل ولن نُسْتباح.
من ناحية أُخْرى فقد أعلن الشيخ الدّاعية د. مهران ماهر عثمان، على صفحته في الفيسبوك وقوفه مع الشّيخ عبد الحي يوسف، قائلاً: عن نفسي: سأكون حاضراً لجميع جلسات محكمة الشيخ عبد الحي يوسف حفظه الله.(ولينصرن الله من ينصره).
الصيحة