فتاة أرمينية تشن هجوما على علا الفارس

شنت مغردة أرمينية هجوما حادا على المذيعة الأردنية علا الفارس على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، بسبب جدها.
وشاركت “علا” صورة من تغريدة الفتاة التي تدعى nolie mardinian كتبت فيها: “عدد الأرمن بفلسطين كان كبير وكان النا حي خاص اسمو الحي الأرمني باورشاليم القدس بعد خيانات الفلسطينيين بالدولة العثمانية و عراسن الياور ياسين باشا الفارس جد ((علا الفارس)) انقتل كتير وتهجر كتير ومن وقتا لا اليوم الأرمن بفلسطين مستحيل يتجوزو من فلسطينيين أو يسمحو لا الدم يختلط.
وردت علا الفارس ساخرة على التغريدة قائلة: “نسيتي بس تذكري انه جدي هو نفسه كان سبب في غرق سفينة تايتانيك كان يتحمم ونسي الحنفية شغالة …وتخيلي معي اللحظة الي ضغط فيها على زر قنبلة هوريشيما ونجازاكي .. لترد عليها الفتاة الأرمينية مرة أخرى باللغة الإنجليزية قائلة: “إذا كان جدك في هيروشيما ، فسوف يقتل الأبرياء اليابانيين كما فعل في الأرمن مقابل المال.. مثلك بالأمس كنتي تحبين السعوديين واليوم أنتي مع أعدائهم! أنتم عبيد المال دائماً خونة إلهكم هو الذي يدفع أكثر”.
صحيفة المرصد