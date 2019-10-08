هولندا تتخلى عن اسمها .. وهذه الدول سبقتها

قررت الحكومة الهولندية التخلي عن اسم “هولندا”، واستعمال اسم Nederland، بديلاً منه، نظراً للصورة السيئة التي يستحضرها اسم هولندا المرتبط في أذهان السياح بالمخدرات وبحيّ أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء، وفق صحيفة “ذا غارديان”.
وسيرفع الاسم الجديد في مسابقة الأغنية الأوروبية، التي ستقام في روتردام في مايو/أيار المقبل، وخلال الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2020.
وسيُسمى فريق كرة القدم في البلاد “نيدرلاند”، الذي يشار إليه عادةً بالخارج باسم هولندا، في أي مكان رسمي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية إن هولندا تحتاج إلى اسم أكثر اتساقاً وتنسيقاً. وأضافت: “نريد أن نقدم نيدرلاندز Nederland دولةً منفتحة ومبتكرة وشاملة. لقد قمنا بتحديث نهجنا”.
وقالت إن الحكومة تتخذ نهجاً سهل الاستخدام وعملياً تجاه اسمها من أجل تعزيز الصادرات والسياحة والرياضة، ونشر “الثقافة والقواعد والقيم الهولندية”. مضيفة: “لقد اتُّفق على أنّ من الأفضل استخدام Nederland، الاسم الرسمي لبلدنا”.
يذكر أن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، أبدى في مارس/آذار الماضي رغبته في تغيير اسم بلاده، التي سميت باسم الملك الإسباني فيليب الثاني.
وأوضح دوتيرتي في خطاب أنه ليس لديه اسم محدد بعد، قائلاً: “أريد تغييره في المستقبل. ليس لدي اسم محدد بعد. لكن بالتأكيد أودّ تغيير اسم الفيليبين لأنها سُميت على اسم الملك فيليب، ولم يكن لديها خيار بعد تسميتها باسم الملك فيليب الثاني، عندما اكتشفها الإسبان في عام 1521”.
العديد من البلاد بدلت أسماءها بقرارها المستقل أو بأسماء فرضت عليها. ففي القرن العشرين كنا مع باكستان الشرقية التابعة لجمهورية باكستان الإسلامية ثم استقلت عام 1971 وأصبحت بنغلادش.
وعام 1966 كانت هناك محمية أفريقية اسمها بيتشوانا لاند، استقلت عام 1966 وأصبحت تحمل اسم بوتسوانا.
وفي أفريقيا أيضاً، كانت أوبانغي – شاري الفرنسية تحت الاستعمار الفرنسي، وعند استقلالها عام 1960 أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى.
وسيلان التي كان العرب قديماً يسمونها سرنديب، أصبحت سريلانكا، والهند الشرقية الهولندية أصبح اسمها بعد استقلالها إندونيسيا، وروديسيا المستعمرة البريطانية السابقة في أفريقيا أصبح اسمها زيمبابوي.
العربي الجديد