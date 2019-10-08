الأخبار > سياسية > إيقاف تصاديق إنشاء جامعات جديدة
الأقسام :

سياسية

2019/10/08

2019/10/08


إيقاف تصاديق إنشاء جامعات جديدة


انتصار صغيرون

شارك الموضوع :

أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بإيقاف التصديق لإنشاء جامعات وكليات جديدة، ووجهت الوزارة الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ، في وقت كشفت فيه وزيرة التعليم العالي إنتصار صغيرون أمس عن اتجاه لمراجعة الأداء في مؤسسات التعليم العالي بكل الأنشطة الأكاديمية وغيرها.
في السياق، اعتبر تجمع أساتذة الجامعات ما سمته الحكومة السابقة بثورة التعليم العالي بأنه يعد أكبر مشكلة، ولم تكن توسعاً وإنما ترهل. وكشف المتحدث بإسم التجمع د.محمد يوسف لـ(السوداني) عن وجود جامعات غير مطابقة للمواصفات ولا تسهم في تقديم خدمة علمية جيدة.

الخرطوم: تسنيم عبد السيد
صحيفة السوداني

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.