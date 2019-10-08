إيقاف تصاديق إنشاء جامعات جديدة

أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بإيقاف التصديق لإنشاء جامعات وكليات جديدة، ووجهت الوزارة الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ، في وقت كشفت فيه وزيرة التعليم العالي إنتصار صغيرون أمس عن اتجاه لمراجعة الأداء في مؤسسات التعليم العالي بكل الأنشطة الأكاديمية وغيرها.
في السياق، اعتبر تجمع أساتذة الجامعات ما سمته الحكومة السابقة بثورة التعليم العالي بأنه يعد أكبر مشكلة، ولم تكن توسعاً وإنما ترهل. وكشف المتحدث بإسم التجمع د.محمد يوسف لـ(السوداني) عن وجود جامعات غير مطابقة للمواصفات ولا تسهم في تقديم خدمة علمية جيدة.
الخرطوم: تسنيم عبد السيد
صحيفة السوداني