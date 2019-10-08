دعم تركي للمتأثرين بالسيول والأمطار بالحصاحيصا

أكد عثمان عابدين المدير التنفيذي لمحلية الحصاحيصا ، إستمرار الجهود لدرء آثار السيول والفيضانات ومعالجة أوضاع المناطق المتأثرة .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد الهلال الأحمر التركي برئاسة أركان دامان بحضور علي حسين مسؤول الإمداد بجمعية الهلال الأحمر السوداني بالمركز وسمير عثمان مسؤول الطوارئ بالهلال الأحمر بالولاية المدير التنفيذي للمحلية.
وقدم عابدين تقريرا عن الجهود التي بذلت من قبل الولاية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمعالجة الأوضاع في المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار فى المحلية .
وثمن الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر التركي والمساعدات الإنسانية التي ظل يقدمها.
من جانبه عدد مدير الدفاع المدني بالمحلية القرى التي تأثرت بالسيول ودعا الى ضرورة وضع دراسة لمعالجة أوضاع القرى التي تتعرض للغرق سنوياً.
فيما أشار رئيس الوفد التركي للروابط الأزلية والخلفية التاريخية التي تربط السودان بتركيا وخطتهم لتقديم العون والمساعدة للمتأثرين.
ووقف الوفد على المناطق المتأثرة وقدم مجموعة من الخيام والمساعدات العينية.
سونا