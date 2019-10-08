والي القضارف يدشن حملة اصحاح البيئة

دشن والي ولاية القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم اليوم برئاسة بلدية القضارف، الحملة الشاملة لنواقل الأمراض والتي جاءت بمشاركة بلدية القضارف والهلال الأحمر السوداني والمتطوعين من مواطني البلدية.
وأشاد الوالي المكلف بجهود بلدية القضارف والجهات المشاركة في تنفيذ الحملة.
وأكد دعمه المتواصل لإنجاح الحملة بالبلدية وبقية محليات الولاية والتي بدأت فيها الحملة بمحليتي الفشقة والرهد وفقا لمخطط وزارة الصحة بالولاية.
وأكدت دكتورة سمية محمد عبد الله المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية دعم الحملة وتوفير المبيدات اللازمة لإنجاح الحملة والتي تستمر لمدة عشرة أيام ببلدية القضارف مع إستمرار الحملة لتشمل محليات الولاية الأخرى.
من جانبه إستعرض المدير التنفيذي لبلدية القضارف الجهود المبذولة لتنفيذ الحملة والتي تستهدف (٨٠) ألف منزل بجانب المسح الآني والذي يأتي بعد الحملة وذلك للقضاء على نواقل الأمراض.
وأكد استمرارية الحملة حتى نهاية موسم الأمطار.
وكان عبد الناصر حسن علي مدير البيئة ببلدية القضارف قدم شرحا للآليات المستخدمة في الحملة وشكر الجهات المنفذة على تلبية النداء والحرص على إيجاد بيئة خالية من نواقل الأمراض بالولاية.
سونا