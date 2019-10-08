تحت شعار سلمية المعتمد والسفير الهندي يزرعان الياسمين بشوارع أم درمان

دَشّنَ معتمد أم درمان اللواء شرطة (م) عادل حسين بلال وسفير جمهورية الهند بالخرطوم، مشروع تشجير أم درمان بالياسمين، الذي تبرّعت به السفارة الهندية بالخرطوم بعد أن قدمت (150) شتلة من الياسمين تم غرسها في شارع الشهيدة سلمى بأم درمان، وذلك في إطار الذكرى (150) لميلاد (المهاتما غاندي).
يُذكر أنّ غاندي هو أول من طَبّقَ شعار السلمية على أرض الواقع، وتقدّم معتمد أم درمان بوافر الشكر للسفارة الهندية لارتقائها بالدبلوماسية الشعبية بين البلدين، وتقوية الأواصر بطرقٍ جيِّدةٍ ومُختلفة، وشكر الدكتور أنيل كابور رئيس الجالية الهندية بالبلاد.
السودانى