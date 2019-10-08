فيصل: أجهزة إعلام أوردت تصريحات رئيس الوزراء بصورة مُضللة

أعلن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن اجتماع مجلس الوزراء غداً “الأربعاء” سيناقش خطة عمل الـ “200” يوم الأولى للحكومة الإنتقالية تمهيداً لإجازتها ورفعها للإجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإجازة الخطة بصورة نهائية، فيما شدد على أن أجهزة إعلام اجتزأت حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أمام الجالية السودانية في السعودية وقولته ما لم يقل، بأن الحكومة ليس لديها برنامج، ووصف ذلك بأنه “اجتزاء مضلل”.
وقال صالح في تصريح صحفي اليوم “الثلاثاء”، إن الخطة أعدتها كل وزارة على حدة و تم تجميعها في القطاعات الثلاث لمجلس الوزراء، “الحكم والإدارة، التنمية الإقتصادية، التنمية الثقافية والإجتماعية”، وأكد أن القطاعات الثلاث أجازت الخطة على على مستوى الوزراء في اجتماعات منفصلة.
وقال صالح إن أجهزة إعلام اجتزأت حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أمام الجالية السودانية في السعودية وقولته ما لم يقل، بأن الحكومة ليس لديها برنامج، ووصف ذلك بأنه “اجتزاء مضلل”، وأوضح أن حمدوك قال إن قوى الحرية والتغيير لم تسلمهم برنامج السياسات البديلة الذي تعمل عليه منذ أشهر، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة بلا برنامج، فهي تعمل منذ أداء القسم على تجهيز برنامجها للمائتي يوم الأولى، وأكد أنها انتهت منه قبل يومين.
باج نيوز
1 التعليقات
ابو احمد
2019/10/08 at 7:47 م (UTC 2) رابط التعليق
الدرب راح ليكم