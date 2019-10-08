جهاز المغتربين يناقش أوضاع المدارس السودانية بالخارج ويقرر فتح مدرسة جديدة في لندن

عقدت اللجنة الفنية الخاصة بدراسة أوضاع مدارس الجاليات السودانية بالخارج اجتماعها الأول برئاسة السفير عصام عوض متولي، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج – رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من وزارة الخارجية، إدارة العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم وإدارتي الإعلام والشؤون الثقافية والتربوية بجهاز المغتربين.
وناقش الاجتماع أوضاع مدارس الجاليات السودانية بالخارج والتي يبلغ عددها (14) مدرسة، وأكد الاجتماع تقنين أوضاع تلك المدارس بإشراف وزارة التربية والتعليم على إدارتها بتعيين مديرين ووكلاء لها، كما أمن الاجتماع على ترفيع المدارس السودانية في الدوحة، إثيوبيا وتركيا إلى مدراس صداقة، وفتح مدرسة سودانية جديدة في لندن، إضافة للعمل تدريجيا على ترفيع المدارس السودانية في نيجيريا، باكستان، كينيا، اندونيسيا، الصومال، الصين وبنغازي إلى مدارس صداقة.
وأكدت اللجنة في اجتماعها ضرورة الالتزام بالشروط المطلوبة في المدارس وسترفع تقريرها إلى اللجنة المشكلة بقرار وزير مجلس الوزراء رقم (١) لسنة 2019م الخاص بدراسة الأوضاع الحالية بمدارس الصداقة السودانية بالخارج والتي عقدت اجتماعها وشكلت لجنتين فنيتين ترفعان تقريرهما لاجتماع اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم في العاشر من اكتوبر الجاري.
الخرطوم 8-10-2019(سونا)