العطا: حسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام الخميس

أعلن عضو المجلس السيادي، الفريق ياسر العطا، حسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادي والوزراء، غداً الخميس، وأكد أن الأطراف ستتوافق على اسمين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام .
وأوضح العطا، بحسب موقع “العين الإخبارية”، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع سيناقش هذه القضية وحسمها بشكل نهائي، وأضاف أن سفر العديد من أعضاء المجلس السيادي حال دون اكتمال النصاب، وانعقاد اجتماع مجلس السيادة، يوم الإثنين، لحسم أمر التعيين، وكشفت مصادر عن وجود توافق على تعيين قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبدالله رئيساً للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائباً عاماً لجمهورية السودان.
صحيفة الجريدة