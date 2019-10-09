ملوك أنستقرام .. رونالدو وأريانا جراندي وسيلينا جوميز وذا روك

هيمنت المغنيات على قائمة الحسابات الـ25 الأكثر متابعة عالميا على “أنستقرام”، الأشهر بين الشبكات الاجتماعية، لا سيما الشابات منهن، وعلى رأسهن سيلينا جوميز وديمي لوفاتو وأريانا جراندي.
وقبل فترة قصيرة كانت المغنية سيلينا جوميز “ملكة أنستقرام” بأكثر من 150 مليون متابع، إلا أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، انتزع منها اللقب في أبريل/نيسان الماضي، وتربع على عرش الشبكة.
سيلينا جوميز
وعلى الشبكة الاجتماعية الأشهر التي يغزوها كم هائل من المشاهير، ويستخدمونها بانتظام وينشرون عليها صورهم، حلت المغنية أريانا جراندي في المركز الثاني بـ155 مليون متابع.
رغم أن الشخص الأكثر متابعة على “أنستقرام” هو رياضي، فإن وجود مغنيتين في المركز الثاني والثالث ليس صدفة، بالنظر إلى أنهن المهيمنات على قائمة الحسابات الـ25 الأكثر متابعة على الشبكة، كما أن 16 من هذه الحسابات تخص سيدات.
المغنيات
أريانا جراندي
إذا كانت المغنيات يهيمن على هذه القائمة، فهناك مغن واحد يفرض نفسه وهو جاستن بيبر، الذي يحتل المركز الـ11 بـ113 مليون متابع.
والأكثر متابعة بين المغنيات هي أريانا جراندي بأكثر من 155 مليون متابع، تليها سيلينا جوميز التي تحظى بنحو 151 مليون متابع، وبعدها تأتي بيونسيه التي تحتل المركز الـ7 بقرابة 130 مليون متابع، وفي المرتبة الـ9 تأتي تايلور سويفت بنحو 120 مليون.
وفي المركز الـ14 تأتي نيكي ميناج بما يفوق 120 مليون متابع، تليها في الـ16 جنيفر لوبيز بما يقل بقليل عن 100 مليون، ثم مايلي سايرس التي تحتل المرتبة الـ17 بـ95 مليون.
وتحتل المركز الـ19 كاتي بيري بنحو 82 مليون متابع، ثم في المركزين الـ24 والـ25 تأتي ديمي لوفاتو وريانا بـ72 و71 مليون متابع على الترتيب.
الرياضيون
ببما يزيد على 168 مليون متابع يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة، يليه من الرياضيين المصارع والممثل دوين جونسون “ذا روك”، الذي يحتل المركز الرابع بـ144 مليون شخص.
ويحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة المركز الثامن بنحو 120 مليون متابع، بينما يأتي بعد مركزين أي في المرتبة العاشرة نجم الكرة البرازيلي نيمار بـ118 مليون ليكون الأخير بين الرياضيين في قائمة الـشخصيات الـ25 الأكثر متابعة على “إنستجرام”.
وتحتل ماركة “نايك” للملابس الرياضية المركز الـ18 بنحو 88 مليون متابع، بينما يأتي حساب نادي ريال مدريد في المركز الـ23 بأكثر من 72 مليون متابع.
عائلة كارداشيان
كيم كارداشيان
تضم عائلة كارداشيان جينر العديد من المشاهير في الساحة الأمريكية والعالمية بفضل تليفزيون الواقع الذي يكشف عن تفاصيل حياتهم، كما أن كيندل جينر تسير بخطى ثابتة في مجال عروض الأزياء.
وبطبيعة الحال وجود الكثير من أفراد هذه الأسرة في قائمة الشخصيات الـ25 الأكثر متابعة على “أنستقرام” ليس غريبا، إذ تسيطر عائلة كارداشيان جينر على 5 حسابات من الـ25.
وتحتل كيم كارداشيان، الأكثر شهرة في العائلة، المركز الخامس بـ140 مليون متابع، تليها في المركز السادس كيلي جينر بـ136 مليون، ثم في المرتبة الـ12 تأتي كيندل بـ111 مليون، ثم كلوي كارداشيان بالمركز الـ15 بـ94 مليون متابع، بينما تأتي كورتني كارداشيان في المركز الـ20 بـ79 مليون متابع.
وتعد كيلي جينر وشقيقتها كيندل الوحيدتان بين عارضات الأزياء المحترفات اللتان تظهران في قائمة الـ25 شخصية الأكثر متابعة.
كيفن هارت
في عالم التمثيل والفنانين الكوميديين، يحتل كيفن هارت المركز الـ20 بـ75 مليون متابع، وإلين ديجينيريس المرتبة الـ21 بـ72 مليون.
كما أن العديد من المغنيات ممن سبق ذكرهن مثل دوين جونسون وسيلينا جوميز ومايلي سايرس وديمي لوفاتو وأريانا جراندي يجمعن بين الغناء والتمثيل، كحال دوين جونسون الذي يجمع بين التمثيل والرياضة.
وأخيرا تكتمل قائمة الحسابات الـ25 الأكثر متابعة على “أنستقرام” بحساب مجلة “ناشيونال جيوجرافيك”، الذي يحتل المركز الـ13 بـ110 ملايين متابع.
بوابة العين الاخبارية