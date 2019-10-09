ولد قبل صناعة الطائرات .. مطار أبوظبي يستقبل معمرا هنديا من مواليد 1896

قبل 7 سنوات من محاولة الأخوان رايت بناء أول طائرة، ونجاحهما في صنع أول نموذج أثقل من الهواء يعمل بمحرك ويمكن التحكم بها، وتنفيذ أول رحلة في 17 ديسمبر/كانون الأول 1903، ولد في الهند سوماي سيفناندا، وكان ذلك عام 1896 تحديدا.
وبعد 123 عاما من ميلاد سيفناندا، و116 عاما على أول رحلة طيران ناجحة من قبل الأخوين رايت، استقبل مطار أبوظبي سيفناندا نفسه، قادما من فاراناسي بالهند، خلال توجهه إلى مطار هيثرو بلندن.
وأثار المسن دهشة موظفي المطار، وظنوا في البداية وجود معلومات خاطئة مدرجة في جواز السفر.
من جانبها، أوضحت السفارة الهندية في أبوظبي أن سيفناندا الذي وصل إلى مطار أبوظبي في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، كان متوجهاً إلى مطار هيثرو بلندن.
وقالت ساميتا بانت، القائمة بالأعمال في السفارة الهندية بأبوظبي، إن بيانات المعمر صحيحة وجواز السفر الخاص به وثيقة رسمية صادرة من حكومة الهند وأنه قَدِمَ إلى أبوظبي من مطار كالكوتا وتوجه بعد ذلك إلى مطار هيثرو بلندن ليشارك في إحدى الفعاليات الخاصة.
وأكد المقدم الدكتور أحمد الدلال، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، سلاسة تعامل موظفي الجوازات مع المعمر الهندي خلال رحلته من الهند وعبوره في مطار أبوظبي متجهاً إلى لندن دون صعوبات.
ونفى “الدلال” ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.
بوابة العين الاخبارية