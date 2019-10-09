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جرائم وحوادث

2019/10/09

2019/10/09


الدعم السريع تضبط كمية من الاسلحه والزخائر



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فى عملية نوعية قامت استخبارات قوات الدعم السريع اليوم بضبط عربة بداخلها (٢٨) قطعة سلاح وكمية من الذخائر تقدر بأكثر من (١٠) آلاف طلقة قادمة من مدينة الأبيض

و بعد متابعة من استخبارات قوات الدعم السريع التي تلقت معلومات تفيد بأن هناك مجموعة تعمل على ادخال السلاح والذخائر الى الخرطوم منذ الأسابيع القليلة الماضية وبعد جمع المعلومات و البحث والتأكيد تم تحديد العربة والمجموعة وتم وضعهم فى متابعه طويلة كللت بالنجاح اليوم .

و فى الوقت الذي تقوم فيه قيادة البلاد في تهيئة المناخ لاجواء السلام وتحقيق الامن والاستقرار الشامل بالبلاد ، تظهر ايادي المخربين والمندسين لإعاقة رغبات الشعب السوداني، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع والأجهزة الامنيه الأخرى ستظل يقظة وحارسة لأمن واستقرار المواطن.

سونا

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