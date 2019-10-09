الدعم السريع تضبط كمية من الاسلحه والزخائر

فى عملية نوعية قامت استخبارات قوات الدعم السريع اليوم بضبط عربة بداخلها (٢٨) قطعة سلاح وكمية من الذخائر تقدر بأكثر من (١٠) آلاف طلقة قادمة من مدينة الأبيض
و بعد متابعة من استخبارات قوات الدعم السريع التي تلقت معلومات تفيد بأن هناك مجموعة تعمل على ادخال السلاح والذخائر الى الخرطوم منذ الأسابيع القليلة الماضية وبعد جمع المعلومات و البحث والتأكيد تم تحديد العربة والمجموعة وتم وضعهم فى متابعه طويلة كللت بالنجاح اليوم .
و فى الوقت الذي تقوم فيه قيادة البلاد في تهيئة المناخ لاجواء السلام وتحقيق الامن والاستقرار الشامل بالبلاد ، تظهر ايادي المخربين والمندسين لإعاقة رغبات الشعب السوداني، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع والأجهزة الامنيه الأخرى ستظل يقظة وحارسة لأمن واستقرار المواطن.
سونا