الجمارك تكشف التفاصيل الكاملة لضبط نساء بمطار الخرطوم يُهربن الذهب في “أرحامهن”

كشف رئيس هيئة الجمارك، الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير، أن الأجهزة الرقابية بالجمارك رصدت تحركات لشبكات إجرامية تستغل النساء لتهريب الذهب، وأكد أن آخر ضبطية تمت لسيدة تحمل ذهب داخل “المستقيم”.
وأوضح الطاهر في تصريح صحفي اليوم “الأربعاء” عقب وقوفه على آخر الضبطيات، أن هذه الأساليب المستحدثة لتهريب الذهب ظهرت بعد أن ضيقت الجمارك الخناق على شبكات التهريب بكشفها كل وسائل و خدع التهريب العادية، وأشار إلى أن الأساليب الجديدة ظهرت عن طريق تهريب الذهب داخل جسد النساء في “الرحم، المهبل، المستقيم”، ونوه إلى ظهور حركة دؤوبة للعنصر النسائي من محترفات في تهريب الذهب بشتى الوسائل.
وكشف أنه تم مؤخراً ضبط أربعة سيدات بمطار الخرطوم يحملن (1705) جرام ذهب بأرحامهن وأكد أنه في اليوم الثاني للضبطية الأولى تم توقيف سيدة تحمل ذهب داخل “المستقيم”.
وكشف مدير إدارة جمارك الصالات والتارمك بإدارة جمارك مطار الخرطوم، العقيد حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد، تفاصيل عملية ضبط ذهب مُهرب داخل “مستقيم” سيدة، وقال إنه تم توقيف إحدى السيدات وذلك بعد الشك في سيدتين معروفات لدينا بالنشاط في عمليات تهريب الذهب، وأوضح أنه تم تحويلهن لمستشفي الشرطة للكشف الطبي، وقال “اظهرت نتيجة الكشف الأولي عدم وجود ذهب داخل الرحم والمهبل، لكنهن ورفضهن التفتيش في المناطق الاخري” وأشار إلى أنه تم إتخاذ اجراءات قانونية أخرى بتحويل السيدتين إلى النيابة المختصة وفتح بلاغات وتكملة الإجراءات طرف نيابة مكافحة التهريب بعد تأكدهم من معلوماتنا عبر مصادرهم بوجود ذهب مع السيدات، وأضاف “بالفعل قامت إحدى المتهمات باستخراج سبيكة تزن أكثر من 200 جرام ذهب تقريباً من داخل المستقيم” ونوه إلى أن التحقيق مازال التحقيق مستمراً.
وأكد البدوي أن القانون كفل لسلطات الجمارك تفتيش الركاب وامتعتهم عند المغادرة والوصول، وقطع بأن ضباط الجمارك بالمطار يعملون بكل مهنية واحترافية ويفرقون تماماً من حيث المعاملة بين الراكب العادي الملتزم و الذي يجد كل الإحترام والتقدير بتبسيط الاجراءات وسلاستها والمهرب المخالف للقوانين الذي يسعي للكسب المادي السريع على حساب الاقتصاد الوطني.
وشدد البدوي على أن هذا الأسلوب من التهريب لا يشبه المجتمع السوداني والأعراف والتقاليد وكرامة المرأة السودانية مشيراً إلى أن الذهب في مراحل تجميعه الأولى يستخدم في إستخلاصه مادة الزئبق وبعض المواد الأخرى ذات المخاطر الصحية.
وبحسب “المكتب الصحفي للشرطة” فإنه قد تم تحرير إعلانات حجز للمتهمات الأربعة، الأولي بالرقم (322/2019م) وهي تحمل (254.2) جرام كما حرر إعلان حجز للمتهم الثانية (323/2019م) وهي تحمل (259.1) بالإضافة إلى إعلان بالرقم (324/2019م) للمتهمة الثالثة وهي تحمل سبيكتان السبيكة الأولي تزن (178.3) والسبيكة الثانية تزن (328.7) والمتهمة الرابعة إعلان حجز بالرقم (225) عدد ثلاثة سبائك (142.4) و(234.5) (205.3). جرام ذهب، أوضح المكتب أنها كلها كانت عن طريق المهبل مغطأة بشريط لزج وقطن ومواد بلاستكية، فيما شرعت النيابة في إكمال الإجراءات القانونية تجاههن.
باج نيوز