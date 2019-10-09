وزيرةالتعليم العالى تلتقى مديرى الجامعات الحكومية الجدد

التقت أ.د إنتصار الزين صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم بقاعة الوزارة بمديري الجامعات الحكومية الجدد وذلك بحضور ب. سامي محمد شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث أكدت أ.د. أنتصار المسئولية العظيمة في الفترة القادمة والتي ذلت منها مجهودات كبيرة في كيفية اختيار مديري الجامعات والتي تستند على ميثاق الحرية والتغيير والتي تم على الحرية والسلام والعدالة مع مراعاة خبرات الاساتذة الاكاديمية وخدمة المجتمع والاشراف على الدراسات العليا مشيرة الى المهام الصعبة في العام الاول والتي ترتكز على مراجعة القوانين واللوائح لتلك الجامعات والمتمثلة في تعيين المدير والعمداء ورؤساء الاقسام مع الاخذ في الاعتبار قضايا الطلاب .
لافتة الانتباه الى تشكيل مجلس الجامعة بأسرع ما يمكن حتى يسهل وضع القوانين لإكمال الاجراءات الجامعية الخاصة بوضع اللوائح والقوانين، داعية للاهتمام بالمناشط اللاصفية للطلاب وتحسين البيئة الجامعية مع قيام نشاط اتحادات الطلاب هذا وقد أوضح بروفسيور سامي محمد شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعايير التي تم الاختيار لمديري الجامعات و الذي تم من تكوين لجنة لذلك مشيراً بتلك المجهودات المبذولة ومؤكد ا توفير الدعم اللازم للجامعات مع بداية فتحها وفي ذات السياق أكد مديرو الجامعات الاهتمام بالقضايا والتي تشمل مراجعات الهيكلة والقوانين واللوائح التي تنظم عمل إدارات الجامعات .
الجدير بالذكر تأكيد الوزيرة على فتح الجامعات في هذا الشهر وعلى الجامعات الاعلان بذلك وما اشارت اليه الوزيرة في قضية الصندوق القومي لرعاية الطلاب وهي اسلوب الداخليات للجامعات والتركيز على اختيار عمداء لكليات شئون الطلاب بالجامعات مع تغيير الشرطة الجامعية وابدالها بالحرس الجامعي .
السودانى