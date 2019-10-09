وزير الشؤون الدينية: نحن بصدد تنظيم مؤتمر لتطوير الحج ووجدت مبنى الوزارة مستأجرا بنحو 23 الف دولار شهريا

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح إننا سنعمل على عدم وجود اضطهاد لاي جماعة او اقلية دينية، محذرا في ذات الوقت من تحويل دور العبادة لمنصة لتوزيع الاتهامات ونشر التكفير والتطرف. واكد سعيهم لتقديم افضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام مقابل اقل تكلفة.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في لقاء تفاكري مع اعلاميين حول اعمال الحج في فندق (القراند هولي فيلا) ظهر يوم الاربعاء انهم بصدد تنظيم مؤتمر لتطوير الحج خلال الاسابيع القادمة يستفيد من التجارب العالمية ويبني عليها لخدمة الحاج السوداني عبر تقديم افضل خدمة، كاشفا عن اتجاه لانشاء نظام اساسي لادارة الحج والعمرة منذ تحويلها من هيئة الى ادارة في العام 2012 فضلا عن توحيد وتنسيق الجهود بين كل الولايات.
وقال مفرح انه بصدد ايجاد تسوية لملف الاوقاف خاصة في الاراضي السعودية لتقليل منصرفات الحج، مضيفا:” الكثير من الاوقاف غير مسجلة وسنسعى لانشاء سجل الكتروني ومراجعاة كل التعاقدات السابقة”.
وفي رده على سؤال حول عقد ايجار مبنى رئاسة الوزارة اشار مفرح الى انه وجد المبنى مستأجرا بنحو 23 الف دولار شهريا وانه خاطب مجلس الوزراء لاستلام مبان تابعة للوزارة انتزعت في وقت سابق لصالح معهد التنوير المعرفي ليتم توجيه المبلغ المهدر لاغراض اخرى.
ودعا مفرح اجهزة الاعلام للقيام بدورها على الوجه الاكمل والبحث عن اي اوجه قصور لنقدها وتلافيها، مؤكدا حرصهم على نهج الوسطية والاعتدال وتعزيز السلام والحرية واحترام حقوق الانسان.
الخرطوم فى 9-10-2019 (سونا)