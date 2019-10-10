بالفيديو .. “ديزني” تحول “المحقق غادجيت” إلى فيلم واقعي

كشف موقع “ذا هوليوود ريبورتر” أن استوديوهات “ديزني” تستعد لإعادة إحياء كرتون Inspector Gadget (المحقق غادجيت). وسوف تعمل الشركة على إعادة تكييف الكرتون الذي يعود إلى الثمانينيات ليكون فيلماً حياً وواقعياً.
وبحسب الموقع سيتم تطوير الفيلم من قبل منتجي “علاء الدين”، دان لين وجوناثان إيريتش، على أن يكتب السيناريو كل من ميكي داي وستريتر سيدل، المعروفين بتعاونهما مع البرنامج الأميركي الساخر SNL.
ولم يحدد الموقع الأميركي بعد أسماء الممثلين المتوقعين في هذا المشروع الجديد، ولم يُكشَف بعد عن تاريخ إطلاق الفيلم.
و”المحقق غادجيت” مسلسل تابعه أطفال العالم، بمن فيهم أطفال العالم العربي، ويحكي قصة رجل شرطة آلي يجمع بين الغباء والحظ الوافر.
واستمتع الأطفال برؤية المحقق وهو يكشف عن العديد من الأدوات التي يتم دمجها في جسمه الآلي، ومن هنا جاء اسمه.
والكرتون الأصلي من كتابة برونو بيانتشي عام 1983 إلى جانب آندي هيوارد وجان شلوبين، وقد تلا المسلسل ابتكار عدد من ألعاب الفيديو والأفلام والكتب والمسلسلات.
العربي الجديد