مدراء : الاعتداء على المدارس عمل منظم وليست مجرد بلطجة

حمل عدد من مدراء المدارس بولاية الخرطوم وزارة الداخلية مسؤولية حماية المدارس من التفلتات الأمنية على خلفية هجوم مجموعات متفلتة على مدارس جنوب الحزام بالخرطوم ، واتهموا في الوقت ذاته جهات لم يسموها بالوقوف خلف تلك الهجمات التي وصفوها بـ”المنظمة”.
و قالت مديرة مؤسسة تعليمية بأمدرمان نفيسة الولي وزير أن حماية المدارس تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة الداخلية مبينة أن حادثة الإعتداء على تلك المدارس يوجب على الشرطة حفظ الأمن بالمدارس منعا لحدوث أية تفلتات، واعتبرت ما حدث فى مدارس جنوب الحزام سواء كان من فئة مناوئة للنظام او متفلتين نتاج للسياسات السابقة .
وطالبت وزير الداخلية بضرورة الإهتمام ببسط الأمن في المدارس لأنها ضمن مسؤوليته .وتحسرت على الاعتداء على الطلاب
والمعلمين بالمدارس ووصفته بـ” العمل المنظم ”
الخرطوم : شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
عمر عبد المجيد الحسن
2019/10/10 at 3:48 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخي نظام شنو الدخلتوه في الموضوع و مصلختو شنو يهجم على مدارس ما يهجم على ناس قحت و اعداءه.. مجموعة نقرز و مجرمين مع تقاعس الشرطة و الامن مع جو الفوضى و الانفلات
لا تخسروا قضيتكم و اطعنوا في الفيييل.