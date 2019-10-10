بعد قضية «جتكم حصيصة» .. قانوني يكشف عن عقوبة السب عبر “الرموز التعبيرية”‏

كشف المحامي ماجد بن فتن، أن عقوبة السب والشتم عن طريق ”الرموز التعبيرية”، أو التجسس والتسلل إلى أجهزة الآخرين وتدمير مواقع إلكترونية، تصل إلى السجن والغرامة والتعزير.
وأوضح وفقًا لـ”عكاظ” إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يحدد برنامجاً أو تطبيقاً بعينه، وإنما شمل كافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية.
وقال بن فتن ، أن القذف، هو الشتم الصريح للشخص، بينما الجريمة المعلوماتية، هي الإساءة للآخرين باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة.
ولفت إلى أن أي شخص يتعرض للإساءة برمز تعبيري عبر الشبكة العنكبوتية يستطيع التقدم بشكوى رسمية، كونها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.
وكانت المحكمة الجزائية قد حددت ، موعداً للنظر في محاكمة مديرة قروب على تطبيق التواصل «واتساب» لترحيبها بصديقتها قائلة: «جتكم حصيصة».
واعتبرت المدعية (حصة) أن تصغير اسمها يقصد منه الانتقاص وتشويه صورتها.
صحيفة المرصد