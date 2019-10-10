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منوعات

2019/10/10

2019/10/10


بعد قضية «جتكم حصيصة» .. قانوني يكشف عن عقوبة السب عبر “الرموز التعبيرية”‏



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كشف المحامي ماجد بن فتن، أن عقوبة السب والشتم عن طريق ‏‏”الرموز التعبيرية”، أو التجسس والتسلل إلى أجهزة الآخرين وتدمير ‏مواقع إلكترونية، تصل إلى السجن والغرامة والتعزير.‏
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وأوضح وفقًا لـ”عكاظ” إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم ‏يحدد برنامجاً أو تطبيقاً بعينه، وإنما شمل كافة وسائل تقنية ‏المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية.‏

وقال بن فتن ، أن القذف، هو الشتم الصريح للشخص، بينما الجريمة ‏المعلوماتية، هي الإساءة للآخرين باستخدام الأجهزة التقنية ‏الحديثة.‏

ولفت إلى أن أي شخص يتعرض للإساءة برمز تعبيري عبر الشبكة العنكبوتية ‏يستطيع التقدم بشكوى رسمية، كونها جريمة معلوماتية يعاقب ‏عليها القانون. ‏

وكانت المحكمة الجزائية قد حددت ، موعداً للنظر في محاكمة مديرة قروب على تطبيق التواصل «واتساب» لترحيبها بصديقتها قائلة: «جتكم حصيصة».

واعتبرت المدعية (حصة) أن تصغير اسمها يقصد منه الانتقاص وتشويه صورتها.

صحيفة المرصد

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