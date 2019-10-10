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سياسية

2019/10/10

2019/10/10


استقالة عضو بمجلس النيابة بسبب تعديل “الوثيقة الدستورية”



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دَفَعَ عضو المجلس الأعلى للنيابة العامة د. محمد سعد ونان أمس باستقالته إلى رئيس المجلس السيادي، وبرّر استقالته بالتعديل الذي طرأ على الوثيقة الدستورية مُؤخّراً.

 

وطبقاً لمصادر (الصيحة)، فإنّ تعديل الوثيقة سحب المادة التي تُجوِّز للمجلس الأعلى للنيابة ترشيح النائب العام، وفقاً لقانون النيابة لسنة 2017م، وأكّدت المصادر أنّ تعديل الوثيقة ألغى صلاحيات المجلس الأعلى المُتَعَلِّق بترشيح النائب العام.

الصيحة

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1 التعليقات

      1. 1
        أبو الزهراء

        2019/10/10 at 4:41 م (UTC 2) رابط التعليق

        احسن عليهو يسهل وعلينا يمهل
        المشتهي الحنيطير يطير
        عقبال قضاة الكيزان برضو يقدموا استقالاتهم لكنني أستبعد ذلك لانهم مكنكشين ودمهم بقدري
        ولازم مولانا نعمات تطهرهم زي ما عملت بروف انتصار صغيرون

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