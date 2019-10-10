عاجل .. المجلس السيادي يعين رسمياً رئيس القضاء والنائب العام

أعلن المجلس السيادي، تعيين نعمات عبد الله محمد خير، رئيساً للقضاء، وتاج السر على الحبر، نائباً عاماً للبلاد. وجاء في بيان لإدارة الإعلام، للمجلس السيادي، الخميس، بانه تم تعيين نعمات عبد الله محمد خير رئيسة للقضاء، وتاج السر على الحبر، نائبا للبلاد. وتعتبر نعمات عبد الله محمد خير، اول امرأة في تاريخ السودان،
ان تتولى مهام رئاسة القضاء في البلاد. وكان رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد وعد أن بالعطاء المرأة فرص أوسع في حكومته الانتقالية وذلك على خلفية دورها كبير في إنجاز الثورة ديسمبر الشعبية الاخيرة.
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